Дощі вночі, тумани вранці, похолодання вдень – синоптики про погоду на вихідні

В Укргідрометцентрі повідомили, що найближчими вихідними в Україні пануватиме прохолодна погода з подекуди нічними опадами та туманами вранці.

За даними синоптиків, найближчої ночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. У більшості областей температура повітря +8+12 градусів.

Вночі та вранці 6 листопада у південних та південно-східних областях туман, видимість 200-500 метрів.

У Києві вночі невеликий дощ, завтра вдень без опадів. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 10-12°.

Синоптик Наталка Діденко у фейсбуці додає, що у неділю дощі ймовірні на заході України, а в другій половині дня та ввечері ще й на півночі. Центр, схід та південь 7 листопада – без опадів.

Поза тим, кажуть синоптики, до 7 листопада у Вінницькій та більшості районів Хмельницької, Рівненської, Волинської, Тернопільської та Донецької областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.