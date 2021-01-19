Синоптики повідомили, що з четверга до України прийде відлига

В Укргідрометцентрі повідомили, що вже цього тижня в Україні очікується значне послаблення нічних морозів та підвищення денної температури.

«21-22 січня значне послаблення нічних морозів та підвищення денної температури до відлиги; переважно без опадів, лише в Карпатському регіоні 21 січня невеликий сніг, 22 січня невеликий дощ», – повідомили в Укргідрометцентрі.

За даними синоптиків, завтра на заході України невеликий сніг, вдень місцями з дощем, на Закарпатті помірний сніг, на решті території без опадів. Температура вночі 15-20°, вдень 5-10° морозу, у північно-східних та східних областях вночі 21-26°, вдень 12-17° морозу, на заході країни вночі 4-9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Також 20 сiчня через снігопади та хуртовини на високогiр’ї Закарпатської області очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рівень).

Останніми днями Україна перебуває в полоні низьких температур, особливо морозно – вночі. Через зниження температури повітря влада розгорнула по всій країні майже 5 тисяч пунктів обігріву.