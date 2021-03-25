Синоптики прогнозують потепління найближчими днями в Україні

У найближчі дві доби в Україні в більшості областей буде переважно без опадів, температура повітря поступово підвищуватиметься, повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, у п’ятницю в Україні без опадів, лише в південних і південно-східних областях вночі, вранці мокрий сніг із дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер північний, 3-10 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу; вдень 5-10° тепла; в Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві в п’ятницю без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 7-9° тепла.

У суботу, 27 березня, в Україні без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 7-12° тепла, в західних областях місцями 13-15°. У Києві в суботу без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 9-11° тепла.

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Потепління в найближчі дні прогнозує і синоптик Наталка Діденко у фейсбуці.

«У суботу-неділю потепліє ще на кілька градусів, у понеділок стовпчики термометрів трохи осядуть вниз, проте загалом наступний тиждень разом із найчудовішим квітнем вже явно нас порадує притомними градусами, очікується до +12+16 градусів», – повідомила Наталка Діденко.

Крім того, в Укргідрометцентрі дали прогноз на квітень, який розпочнеться наступного тижня. Так, середня місячна температура повітря очікується на рівні 8-11° тепла, в горах 5-6° тепла. Місячну кількість опадів очікують в межах 30-57 мм, в Карпатах 62-88 мм.