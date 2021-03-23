Синоптики розповіли про погоду в найближчі дні в Україні

В Укргідрометцентрі повідомили, що 23 березня в більшості областей України очікуються невеликі дощі, подекуди сніг, з температурою повітря вдень 0-7° тепла.

«24-25 березня у західних та північних областях без опадів, температура вночі 2-7° морозу, вдень 2-7° тепла; на решті території помірні, місцями значні мокрий сніг та дощ, вночі 25 березня подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; температура вночі та вдень від 3° морозу до 4° тепла. 24 березня в Україні, крім західних областей, місцями пориви вітру 15-20 м/с», – повідомили в Укргідрометцентрі.

У Києві сьогодні подекуди невеликий сніг, вдень +2+4 градуси тепла.

Синоптики, даючи прогноз середньої місячної температури та кількості опадів на березень 2021 року, раніше заявили, що середня температура передбачається 0-6° тепла, а місячна кількість опадів – 26-50 мм, в гірських районах 40-85 мм.