Метеорологи: лютий у Києві був холодніший і сніжніший, ніж зазвичай

Середньомісячна температура лютого у Києві становила -4,5°С, що на 2,2°С нижче за кліматичну норму, повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського 1 березня, підбиваючи «підсумки холодного і сніжного лютого» у столиці.

«Найхолодніше було 19 лютого, коли мінімальна температура опустилася під ранок до мінус 16,6°С, а найтепліше – 25 числа, коли максимальна температура піднялась до +13,1 градусів», – йдеться в повідомленні.

За даними метеорологів, висота снігового покриву з 11 по 20 лютого склала 25 см, що вище за кліматичну норму на 14 см.

Раніше синоптики, даючи прогноз середньої місячної температури та кількості опадів на березень 2021 року, вказували, що середня температура передбачається 0-6° тепла, а місячна кількість опадів – 26-50 мм, в гірських районах 40-85 мм.