У понеділок в Україні пануватиме літня погода – синоптики

В Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що у понеділок, 11 травня, на всій території України пануватиме суха, сонячна і тепла погода.

Як йдеться на сайті гідрометцентру, стовбчики термометрів уночі показуватимуть в середньому 8-11 градусів тепла, вдень +23-27. Вітер буде південний 5-10 м/с.

У Києві в понеділок сонячно, без опадів – вночі 9-11, вдень +25-27 градусів вище нуля.

Водночас синоптик Наталка Діденко у фейсбуці попередила, що таке тепло вже з вівторка зміниться суттєвим похолоданням.

«12 травня до нас прийде холодний атмосферний фронт який принесе дощі (на Заході подекуди навіть мокрий сніг), похолодання, штормовий вітер», – повідомила Наталка Діденко.

За прогнозом середньої місячної температури, для травня характерні 15-18 градусів тепла, в горах до +13. Перехід через +15 відбувається на півдні у першій половині травня, на решті території – у другій.