Погода в Україні: на початку тижня вдень буде тепло, вночі – прохолодно

Погода в Україні на початку нового тижня суттєво не зміниться – буде прохолодно вночі і помірно тепло вдень. Як повідомляє Укргідрометцентр, у понеділок без опадів по всій країні. Вітер східний, південно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря вдень 11-16°, на Прикарпатті та Закарпатті місцями 17-22°.

Синоптики підтверджують поширене Держслужбою з надзвичайних ситуацій попередження про заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі найближчої ночі.

У Києві 4 жовтня без опадів, температура повітря вночі 3-5° тепла, вдень 14-16°.

За даними Укргідрометцентру, середня місячна температура для жовтня 2021 року передбачається 7-12°, в Карпатах 6-7°. Місячна кількість опадів очікується 28-67 мм, в Карпатах місцями 80-105 мм, що в межах кліматичної норми.