ДСНС попереджає про заморозки в ніч на 4 жовтня

В ніч на 4 жовтня в Україні очікуються заморозки. Про це попередили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«Вночі 4 жовтня в Україні, крім більшості західних областей та крайнього півдня, 5-6 жовтня у північних, центральних, 6 жовтня в східних та більшості західних областей заморозки на поверхні ґрунту, 4 жовтня місцями в повітрі 0-5 градусів (І рівень небезпечності, жовтий)», – мовиться у повідомленні.

У Київській області сьогодні вночі також прогнозують заморозки на поверхні ґрунту 0…-5.