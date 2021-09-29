В Україні у середу – суха і прохолодна погода, у четвер – можливі заморозки

У середу в Україні переважатиме помірно тепла і суха погода, повідомили в Укргідрометцентрі.

За даними синоптиків, вранці на півночі країни та в Карпатському регіоні місцями туман. Вітер північно-східний (у західних областях південно-східний), 5-10 м/с.

Температура вдень 10-15°; в південній частині та на Закарпатті 14-19°.

У Києві в середу без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с; температура вдень 12-14°.

З даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, заморозки на ґрунті очікуються найближчої ночі, 30 вересня, а також 1-3 жовтня в деяких областях України.