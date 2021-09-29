В Україні сьогодні вночі заморозки до -3

В Україні у ніч на 30 жовтня очікуються заморозки. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Зниження температури до -1…-3 градусів очікується у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Луганській областях.

У більшості інших областей вночі +3…6 градусів тепла, на півдні до +8.

Вдень в Україні прогнозують +12…16 градусів. Опади очікуються тільки у західних областях.

У Києві сьогодні вночі +3…5 градусів тепла, вдень потеплішає до +13…15. Опадів синоптики не прогнозують.