В Україні сьогодні вночі заморозки до -3

В Україні у ніч на 30 жовтня очікуються заморозки. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.
Зниження температури до -1…-3 градусів очікується у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Луганській областях.
У більшості інших областей вночі +3…6 градусів тепла, на півдні до +8.
Вдень в Україні прогнозують +12…16 градусів. Опади очікуються тільки у західних областях.
У Києві сьогодні вночі +3…5 градусів тепла, вдень потеплішає до +13…15. Опадів синоптики не прогнозують.
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