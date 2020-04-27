На сході України збережеться поривчастий вітер, потепління – з вівторка – синоптики

Укргідрометцентр на понеділок оприлюднив попередження для жителів східних регіонів України – вдень 27 квітня у східній частині пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності – жовтий). За даними гідрометцентру, напрямок руху вітру – північно-західний, подекуди по Україні також західний – 7-12 м/с.

Згідно з повідомленням, 27 квітня в Україні без істотних опадів, лише у східній частині країни часом дощ. Температура вдень 11-16 тепла, на Закарпатті та півдні Одещини до +19.

Про очікуване підвищення температури повітря цього тижня написала у фейсбуці синоптик Наталка Діденко.

«З вівторка температура повітря знову почне підвищуватися і середа-четвер вже рвоне до +20 градусів», – повідомила Діденко.

Як зазначили раніше в Укргідрометцентрі, для квітня характерне швидке наростання тепла. Прогноз середньої місячної температури для квітня 2020 року синоптики давали – 10-12 тепла (в горах 6-7 тепла), місячну кількість опадів очікували в межах середніх багаторічних значень.