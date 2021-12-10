Вологу і відносно теплу погоду прогнозують синоптики на вихідні

В Україні у найближчі два дні погоду більшої частини території визначатиме тепле та вологе повітря з півдня Європи. Як повідомили в Укргідрометцентрі, у суботу очікуються дощі, вночі у західних областях із мокрим снігом, лише у східних та південно-східних, а вдень і у більшості західних областей без опадів.

У західних областях уночі, вранці туман, на дорогах ожеледиця.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, в Україні, крім заходу, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у західних та північно-східних областях вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; на решті території протягом доби 4-9° тепла (на півдні країни вдень 10-13°).

У Києві у ніч на суботу невеликий, удень помірний дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби 6-8° тепла.

У неділю, 12 грудня, у західних областях значний мокрий сніг та дощ, місцями ожеледиця, налипання мокрого снігу; температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла (у Карпатах сильний сніг, температура протягом доби 1-6° морозу). На решті території без опадів, лише у Житомирській, Вінницькій, Одеській, удень і в Київській, Черкаській та Кіровоградській областях дощ.

Температура вночі та вдень 2-7° тепла (на півдні вдень 7-12° тепла), у східних областях уночі 1-6° морозу, вдень приблизно 0°.

Вітер в Україні переважно південно-східний, 7-12 м/с.

У Києві в ніч на неділю без опадів, удень дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 4-6° тепла.