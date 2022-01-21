Синоптики розповіли про погоду на вихідні

У найближчі дві доби погоду в Україні визначатиме холодне повітря з північного заходу Європи, що спричинить зниження температури повітря. Як передає Укргідрометцентр, невеликі опади можливі переважно у західних і північних областях, у неділю – і на південному сході країни.

У суботу у західних, північних та Вінницькій областях невеликий сніг, на решті території без істотних опадів.

На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, у східній частині та Закарпатті 5-10° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

У Карпатах 22 січня невеликий сніг, удень пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина; Температура вночі та вдень 9-14° морозу.

У Києві у суботу невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° морозу.

У неділю в Україні без істотних опадів, лише у західних, удень і в південно-східних областях невеликий, місцями помірний сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 4-9° морозу, на Лівобережжі подекуди 10-13°, вдень 1-6° морозу, на півдні країни близько 0°. У Карпатах – сніг; температура вночі та вдень 12-17° морозу.

У Києві у неділю без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° морозу, вдень 2-4° морозу.