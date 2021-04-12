Синоптики прогнозують «бурхливу» погоду на поточний тиждень

Поточний тиждень в Україні очікується «доволі бурхливим» щодо погоди, інформує Український гідрометцентр.

«На зміну антициклону Peggi, що домінував над Україною минулими днями та зумовлював у більшості областей спокійну і сонячну погоду, надійде поле низького атмосферного тиску, яке рухатиметься з південно-західної Європи. Цей південний циклон з іменем Xander практично до кінця поточного тижня розташовуватиметься над Україною, спричинюючи вологу погоду. Температура повітря найближчої доби ще суттєво не зміниться, проте вже з 14 квітня у західних областях очікуємо на похолодання», – йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

За даними синоптиків, найближчої ночі у південно-східній частині України, а завтра вдень на крайньому заході невеликий дощ, на решті території без істотних опадів. Температура вночі 3-8°, вдень 11-16°, у західних та східних областях місцями 18-20°.

«14-15 квітня у західних областях дощ та мокрий сніг, в Карпатах місцями значні опади, температура вночі та вдень 1-8° тепла, в Карпатах від 4° морозу до 3° тепла. На решті території країни 14 квітня без істотних опадів, 15 квітня, крім сходу, пройдуть дощі ; температура вночі 4-9°, вдень 10-16°», – йдеться в повідомленні.

До кінця тижня, зокрема 16-17 квітня, повідомляють синоптики, ще утримається волога погода – практично по всій території країни пройдуть короткочасні дощі, можливі окремі грози, в Карпатах і місцями на Прикарпатті дощ з мокрим снігом. Температура вночі 3-9°, в західних областях 1-6° тепла; вдень 9-15°, 16 квітня у східних областях 13-19°.

Крім того, 13-15 квiтня через вiдлигу та очiкувані опади на рiчках басейнiв Прута та Сiрету очiкується пiдйом рiвнiв води до одного метра.

Раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз на квітень, який розпочнеться наступного тижня. Так, середня місячна температура повітря очікується на рівні 8-11° тепла, в горах 5-6° тепла. Місячну кількість опадів очікують в межах 30-57 мм, в Карпатах 62-88 мм.