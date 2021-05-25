В Україні у вівторок пануватиме помірно тепла і переважно бездощова погода – синоптики

Погоду в Україні 25 травня визначатиме помірно тепле повітря, на сході та заході країни – атмосферні фронти. Як повідомляє Укргідрометцентр, лише у західних областях очікується короткочасний дощ, подекуди гроза, на решті території – без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. На заході подекуди пориви південно-східного вітру 15-20 м/с. Температура 20-25°.

У Києві у вівторок без опадів. Температура 21-23°.

Раніше синоптики зазначали, що середня місячна температура в травні передбачається у межах 15-18°, в горах 11-13° тепла, що на 1-1,5° вище середніх багаторічних значень.