Циклон на ім’я Siglinde визначає погоду в Україні, але скоро піде – синоптики

Циклон на ім’я Siglinde, який спричинив похолодання і приніс дощі й сирість, пануватиме в Україні ще кілька днів, але до кінця тижня залишить Україну, вказує синоптик Наталка Діденко.

«25 жовтня переважатиме волога погода з температурою повітря +6 +9 градусів, на Півдні до +9+ 12 градусів. Сильний вітер втримається. У Києві у четвер – періодичний дощ, сильний вітер, максимальна температура повітря +7 градусів», – ідеться в повідомленні.

Уже в суботу потеплішає до +12 +14 градусів, вказують американський сайт wunderground.com та сторінка Норвезького метеорологічного інституту. А далі на українців чекають ще кілька днів осіннього тепла.