У ДСНС попереджають про тумани і ожеледицю

Погодні умови в Україні сьогодні можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, попереджає Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Як йдеться в повідомленні, 16 грудня у західних, північних, центральних та Одеській областях вранці туман , видимість 200-500 м.

«Щодо знеструмлення у Чернігівській області. Станом на 7 год. 16 грудня внаслідок ускладнення погодних умов з 14 на 15 грудня (мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 120 населених пунктів. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго», – повідомили також у ДСНС.

За даними відомства з посиланням на інформацію Служби автомобільних доріг, транспортне сполучення на автошляхах державного та місцевого значення забезпечене, обмежень руху немає.