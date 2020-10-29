В Україні оголосили штормове попередження через тумани, у Карпатах – дощі з мокрим снігом

В Укргідрометцентрі повідомили про погіршення погодних умов найближчими днями в Україні і оголосили штормове попередження через тумани найближчої доби.

«Вночі та вранці 30 жовтня в Україні, крім західних областей, туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий). Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Водії будьте уважні та обережні на дорогах», – йдеться в повідомленні.

Поза тим, до 31 жовтня у більшості районів східних областей ще утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

За даними синоптиків, у п’ятницю, 30 жовтня, у західних і східних, удень також у Вінницькій та більшості північних областей місцями невеликий дощ (уночі на Закарпатті та в Карпатах помірний дощ, на високогір’ї з мокрим снігом); на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 9-14°, в південних областях до 17°; в Карпатах протягом доби 0-5° тепла.

У Києві вночі та вранці без опадів, туман, удень місцями невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 10-12°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 30 жовтня найвища температура вдень була 18,3° в 2013 році, найнижча вночі -16,7° у 1920 році.