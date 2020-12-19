На сході України найближчими днями очікується зниження температури повітря – синоптики

В Україні найближчої доби збережеться волога, переважно тепла погода, тільки у східних областях розпочнеться зниження температури, повідомляє Укргідрометцентр.

Так, 20 грудня, на Лівобережжі очікується невеликий сніг, на решті територій – без опадів. На Правобережжі вночі та вранці туман. У східних, Чернігівській, Сумській та Полтавській областях місцями ожеледиця. Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла. Вночі у східних областях 2-7° морозу, вдень у більшості західних та Одеській областях 1-6 ° тепла.

У Києві в неділю без суттєвих опадів, вночі та вранці туман. Температура упродовж доби 0-2° тепла.

У понеділок, 21 грудня, у східних та південно-східних областях України невеликий сніг. На решті територій без суттєвих опадів. По всій території країни, крім західних областей, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с. Температура у східних та північно-східних областях вночі 3-10°, вдень 1-6° морозу. На решті територій вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла. Вдень на півдні Одеської області, в Закарпатті та Прикарпатті 0-5° тепла.

У Києві в понеділок без суттєвих опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 0-2° тепла.