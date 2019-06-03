Дощі та грози очікуються 4 червня майже по всій Україні – синоптики

У вівторок, 4 червня в більшості областей України очікуються опади. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

«У більшості областей України пройдуть короткочасні грозові дощі. Місцями можливі сильні зливи, шквали при грозі, град. У Криму лише завтра суттєві опади малоймовірні», – зазначила Діденко.

Протягом дня очікується висока температура – +25+30 градусів, на півдні та сході країни – до +32.

У Києві у вівторок очікується дощ та гроза. Максимальна температура складе +27+29 градусів.