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03 Червень 2019, Київ 16:30
Новини | Події

Дощі та грози очікуються 4 червня майже по всій Україні – синоптики

Ukraine -- Hot weather, Kyiv, 4Aug2017

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У вівторок, 4 червня в більшості областей України очікуються опади. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

«У більшості областей України пройдуть короткочасні грозові дощі. Місцями можливі сильні зливи, шквали при грозі, град. У Криму лише завтра суттєві опади малоймовірні», – зазначила Діденко.

Протягом дня очікується висока температура – +25+30 градусів, на півдні та сході країни – до +32.

У Києві у вівторок очікується дощ та гроза. Максимальна температура складе +27+29 градусів.

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