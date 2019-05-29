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29 Травень 2019, Київ 08:24
Новини | Події

Синоптики попередили про грози та шквали на заході України

Західні області потерпають від підтоплень, через велику кількість опадів

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У середу, 29 травня, у західних областях України очікуються складні погодні умови. Про це попередили в Укргідрометцентрі.

«29 травня в західній частині грози, місцями значні дощі, подекуди град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)», – мовиться у повідомленні.

Наразі регіон потерпає від підтоплень, через велику кількість опадів.

В решті областей сьогодні без опадів, зазначають синоптики. Найтепліше буде на сході країни – до +31 градуса.

У Києві 29 травня вдень очікується до +27 градусів. Опадів синоптики не прогнозують.

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