Сьогодні ввечері та завтра вранці до Києва через негоду не пускатимуть вантажівки – КМДА

Через ускладнення погодних умов у столиці діятиме тимчасове обмеження в’їзду великогабаритного транспорту. Відповідне рішення ухвалила Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає сайт КМДА.

«Обмеження діятиме увечері із 17:00 до 22:00, а також із 07:00 до 10:00 уранці. Воно дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки. Обмеження діятиме до покращення погодних умов. Про зняття обмеження буде повідомлено окремо. Просимо водіїв великогабаритного транспорту врахувати цю інформацію та заздалегідь формувати свої маршрути», – йдеться в повідомленні.

Міська влада звернулася до водіїв із проханням не користуватися особистим авто під час снігопаду та за можливості надавати перевагу громадському транспорту, а також не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автомобілі, що заважатимуть роботі спецтехніки, будуть евакуйовані, попередила КМДА.

Через учорашній рясний сніг у Києві, за даними влади працювали близько 5 тисяч комунальників та 600 одиниць техніки.

За прогнозами синоптиків, завтра у Києві без опадів, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 6-8° морозу.