В Україні розпочинається відлига – синоптики

Українські та західні синоптики попереджають про істотне потепління в Україні – до відлиги в більшості регіонів.

«4 грудня температура повітря протягом дня коливатиметься в межах 0 +5 градусів, на Заході до +7, а на Півдні до +8, в Криму +7 +11 градусів. Холодніше буде на сході України, -2 -5 градусів вдень. Атмосферний фронт зробить погоду в західних областях мокрою – дощі. На півночі завтра місцями можливий дощ та ввечері мокрий сніг. Ще на Одещині може трохи покапати. А так переважно – без істотних опадів. На дорогах за умов відлиги стоятимуть калюжі та снігова каша – рятуйтеся гумовими високими чоботами», – попереджає синоптик Наталка Діденко.

Тривалість відлиги і час її настання значною мірою залежить від регіону, уточнює американський погодний сайт wunderground.com. Зокрема, в Херсоні плюсові температури фіксуються вже 3 грудня, впродовж понеділкового дня стовпчики термометрів у цьому південному місті піднімуться до +4. У Києві до +2 потеплішає вже найближчої ночі, але впродовж наступної доби температура поступово опускатиметься. А от у Харкові переважатимуть мінусові температури, до нуля потеплішає лише на короткий період удень 4 грудня.