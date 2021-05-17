Через пориви вітру і дощ знеструмлені 120 населених пунктів у п’яти областях – ДСНС

Через ускладнення погодних умов в Україні сталося знеструмлення 120 населених пунктів у п’яти областях, повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій України.

«У результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 120 населених пунктів у 5 областях, а саме: Дніпропетровській – 59, Херсонській – 29, Кіровоградській – 27, Черкаській – 3 і Житомирській – 2», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що до відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Напередодні Укргідрометцентр попереджав, що з понеділка в Україну прийдуть дощі і незначне похолодання. На сьогодні синоптики обіцяють грози, вдень в південних та центральних областях місцями град та шквали 15-20 м/с.