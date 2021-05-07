Українців попереджають про «небезпечні метеорологічні явища»: 8-10 травня будуть заморозки на ґрунті

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій оголосили попередження через «небезпечні метеорологічні явища» в найближчі дні в Україні.

«8 травня вранці та вдень в Україні пориви північно-західного вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Вночі 9 та 10 травня у західних, північних, центральних, вночі 10 травня і у східних та південних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-4°», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в Києві та області 8 травня вдень пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с, вночі 9 та 10 травня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-4°.

В Укргідрометцентрі уточнюють, що найближчими днями погода в Україні «знову покаже свій примхливий характер».

«Зокрема субота ще буде вологою, вітряною та прохолодною, а от вже в неділю на територію України з заходу почне поширюватись поле високого атмосферного тиску – антициклон Utine, відповідно, характер погоди буде змінюватись, побільшає сонечка, до того ж, потроху теплішатиме», – повідомили синоптики.

За їхніми даними, 9-10 травня на більшій частині території України вже переважатиме малохмарна та без опадів погода , опади затримаються лише на сході та південному-сході країни. 9 травня дощитиме у східній, вночі і у південно-східній частині країни, 10 травня вдень у східних областях короткочасні дощі, місцями грози, в окремих районах град. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 9 травня 11-16° тепла, на Закарпатті до 20°, 10 травня 18-23°, на Закарпатті до 26°, у східних областях 12-17° тепла.