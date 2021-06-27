Рятувальники і синоптики попередили про небезпечні погодні явища

У Державній службі з надзвичайних ситуацій і в «Укргідрометцентрі» попередили про небезпечні погодні явища в Україні цими днями.

Зокрема, 27 червня в північних, центральних і південних областях місцями сильні зливи, які будуть викликати І рівень небезпечності («жовтий»).

За інформацією «Укргідрометцентру», цього дня грози можливі в багатьох місцях України, в окремих районах град і шквали з поривами вітру до 19–24 м/с.

27 і 28 червня у східній частині України і в Тернопільській області (а 28 червня і в Хмельницькій області) переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки (в Донецькій і Луганській областях – 5-го класу).

Крім того, впродовж 27 червня у зв’язку опадами на річках Карпатського регіону очікуються підйоми рівнів води на 0,3–1,3 м над рівнями на 8-у годину 25 червня, без негативних наслідків.

Але в місцях проходження сильних злив можливе формування значного схилового і місцевого стоку з підтопленням понижених місць, у гірських районах існує загроза сходу селевих потоків (І рівень небезпеки – «жовтий»).

Цими днями, від ранку 26 червня до ранку 29 червня, на період відзначення Дня Конституції України рятувальники ДСНС перейшли на посилений режим несення служби.