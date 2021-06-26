На період святкування Дня Конституції рятувальники перейшли на посилений режим роботи

Рятувальники перейшли на посилений режим служби на період проведення заходів з нагоди Дня Конституції України – з ранку 26 червня до ранку 29 червня. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«У цей період здійснюється посилений моніторинг техногенної та пожежної безпеки у межах зон відповідальності. Особливу увагу приділено об’єктам із масовим перебуванням людей, на яких будуть проводитися заходи, пов’язані із святкуванням Дня Конституції України», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що напередодні в країні було проведено роз’яснювальну кампанію стосовно поводження на воді та правил пожежної безпеки.

У ДСНС наголосили, що в готовності до застосування до забезпечення реагування на надзвичайні ситуації перебуває і авіація ДСНС.