Циклон несе в Україну прохолоду і зливи – синоптики

Північний циклон принесе на більшу частину території України прохолоду і дощі з переходом подекуди в сильні зливи, прогнозують українські і західні синоптики. Послаблення спеки буде несуттєвим у східних і південних частинах країни, уточнюють фахівці.

«На Сході, Півдні та в багатьох центральних областях очікується +30 +38 градусів! На Заході, навпаки, суттєво похолодає, +18 +23 градуси.

А на Півночі та на Вінниччині передбачається+24 +29 градусів», – прогнозує на 7 липня синоптик Наталка Діденко.

У Києві, за даними американського погодного сайту wunderground.com, після ще однієї теплої ночі вдень і вночі 7 липня можлива сильна злива. Атмосферний фронт на кілька днів принесе до столиці денні температури +22 +26, а на вихідних стовпчики термометрів знову наближатимуться до +30 і навіть вище.

У південних та східних областях менш спекотно, можливо, стане 9 і 10 липня.

Цьогорічна ніч на 5 липня у столиці України виявилась найтеплішою за 140 років, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

«За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського ніч на неділю у Києві виявилась найтеплішою, адже її температура не опустилася нижче +20,6°С. Попереднє рекордне значення +20,5°С 1988 року перевищено на 0,1°С», – йдеться в повідомленні.

В обсерваторії нагадали, що загалом від початку року в Києві встановлено 24 температурні рекорди.