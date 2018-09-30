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30 Вересень 2018, Київ 14:16
Новини | Суспільство

ДСНС попереджає про заморозки, Укргідрометцентр – про пожежну небезпеку

Синоптик Наталка Діденко прогнозує в Києві суху та сонячну погоду 1 жовтня

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30 вересня і 1 жовтня на Україну чекають заморозки, попереджають у Державній службі надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, вночі 30 вересня заморозків варто очікувати у західних, північних та Вінницькій областях. Тоді як 1 жовтня температура впаде до 0-5 градусів на ґрунті по всій Україні, окрім південних регіонів.

Синоптик Наталка Діденко прогнозує в Києві суху та сонячну погоду на понеділок 1 жовтня.

Водночас в українському Гідрометцентрі попереджають про збереження надзвичайного рівня пожежної небезпеки у Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській областях та південно-східних регіонах (окрім Миколаївщини та Кримського півострова).

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