ДСНС попереджає про заморозки, Укргідрометцентр – про пожежну небезпеку

30 вересня і 1 жовтня на Україну чекають заморозки, попереджають у Державній службі надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, вночі 30 вересня заморозків варто очікувати у західних, північних та Вінницькій областях. Тоді як 1 жовтня температура впаде до 0-5 градусів на ґрунті по всій Україні, окрім південних регіонів.

Синоптик Наталка Діденко прогнозує в Києві суху та сонячну погоду на понеділок 1 жовтня.

Водночас в українському Гідрометцентрі попереджають про збереження надзвичайного рівня пожежної небезпеки у Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській областях та південно-східних регіонах (окрім Миколаївщини та Кримського півострова).