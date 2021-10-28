Синоптики прогнозують суху і помірно теплу погоду до кінця тижня

Українські та західні синоптики прогнозують, що в п’ятницю і впродовж вихідних в Україні збережеться суха і помірно тепла погода.

«Максимально завтра очікується протягом дня +10 +14 градусів. Тепліше буде в західній частині, до +17 градусів, а прохолодніше на північному сході – Сумська, Чернігівська, Полтавська, Харківська області, +8 +12 градусів. Дощі якісь – навряд, антициклон міцно тримається над нашою територією. З атмосферних розваг – хіба що тумани», – написала у фейсбуці синоптик Наталка Діденко і додала, що «вихідні обіцяють в усій Україні суху, порівняно теплу, погоду, лише буде рвучким вітер».

Американський погодний сайт wunderground.com прогнозує, що впродовж трьох найближчих днів у Києві денні температури сягатимуть +14 градусів, уночі стовпчики термометрів наближатимуться до нуля, але залишатимуться в зоні «плюсових» градусів, буде малохмарно, а в суботу і неділю – навіть сонячно. Хмари і невеликі дощі прийдуть до столиці України разом із листопадом, імовірно, з вівторка.