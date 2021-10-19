Синоптики повідомили про короткочасне потепління в Україні

Українські та західні синоптики прогнозують суттєве, але нетривале потепління в Україні впродовж кількох найближчих днів.

«Уже завтра, 20 жовтня, в більшості областей України вулиці наповняться щасливими людьми, які грітимуться при температурі повітря +12 +16 градусів. На Заході України навіть до +18 градусів! Холод ще затримається на Сході, на Сумщині та Полтавщині, вдень +7 +11 градусів. Надалі, 21–22 жовтня тепла погода охопить практично всю нашу територію. а в західних областях навіть ймовірно місцями +19 +22 градуси!» – пише синоптик Наталка Діденко.

Водночас вона попереджає, що 23–24 жовтня в Україну «почне заходити холоднюще повітря арктичного походження».

Американський синоптичний сайт wunderground.com прогнозує, що в Києві вже в середу, 20 жовтня, потеплішає до +16 вдень і +9 вночі, в четвер – до +19 вдень і +10 вночі, в п’ятницю – до +18 вдень і +5 вночі. Від суботи стане холоднішне, а вже в неділю-понеділок денні температури не перевищуватимуть +9 градусів, уночі буде близько нуля.