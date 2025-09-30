Доступність посилання

Синоптики попереджають про заморозки в Україні в найближчі дні

Укргідрометцентр попереджає про похолодання: найближчими днями у західних, Житомирській та Вінницькій областях очікуються нічні заморозки

Укргідрометцентр попереджає про заморозки вночі найближчими днями.

За даними синоптиків, найтеплішою очікується остання доба вересня – 30 вересня, особливо на Закарпатті та півдні країни, надалі – прохолодніше у більшості областей. Температура вночі 2-9 градусів тепла, 2 жовтня у західних, Житомирській та Вінницькій областях заморозки на поверхні ґрунту 0-3 градуси.

Також вночі 3 жовтня у західних областях, Житомирській та Вінницькій областях знову можуть бути заморозки.

На горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах 30 вересня випав сніг. Температура повітря на вершині опустилася до 3 градусів морозу.


