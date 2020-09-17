В Україні завтра суттєво знизиться температура повітря

В Україні завтра, 17 вересня, очікується суттєве похолодання. Про це свідчать дані Гідрометцентру.
Вночі стовпчики термометрів у більшості регіонів опустяться до +5…9 градусів. Трохи тепліше буде на сході та півдні – +10…13, в Одеській області до +17 градусів.
Вдень на переважній більшості території країни очікується +12…17 градусів. У Закарпатській області прогнозують до +20 градусів, на півдні – +19…23, у Криму – +22…24.
Завтра вдень переважно без опадів, лише у Чернігівській та Сумській областях дощитиме.
У Києві у п’ятницю вночі температура знизиться до +7…9 градусів, вдень очікується +13…15, без опадів.
Прохолодна погода триматиметься в Україні кілька днів. За прогнозами синоптиків, 23-25 вересня очікується поступове підвищення температури.
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