В Україні завтра суттєво знизиться температура повітря

В Україні завтра, 17 вересня, очікується суттєве похолодання. Про це свідчать дані Гідрометцентру.

Вночі стовпчики термометрів у більшості регіонів опустяться до +5…9 градусів. Трохи тепліше буде на сході та півдні – +10…13, в Одеській області до +17 градусів.

Вдень на переважній більшості території країни очікується +12…17 градусів. У Закарпатській області прогнозують до +20 градусів, на півдні – +19…23, у Криму – +22…24.

Завтра вдень переважно без опадів, лише у Чернігівській та Сумській областях дощитиме.

У Києві у п’ятницю вночі температура знизиться до +7…9 градусів, вдень очікується +13…15, без опадів.

Прохолодна погода триматиметься в Україні кілька днів. За прогнозами синоптиків, 23-25 вересня очікується поступове підвищення температури.