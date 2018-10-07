Отруєння в дитсадку на Хмельниччині: кількість госпіталізованих зросла до 36 – поліція

Кількість госпіталізованих внаслідок отруєння в яслах-садку в місті Нетішин Хмельницької області зросла до 36. Про це 7 жовтня повідомила прес-служба поліції Хмельницької області.

«До лікарні з гострим кишковим отруєнням додатково госпіталізовано ще 12 осіб. Наразі на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні перебуває 36 хворих (29 дітей та 7 дорослих)», – йдеться у повідомленні.

5 жовтня у Хмельницькому обласному лабораторному центрі МОЗ України повідомляли, що отруїлись 20 дітей і вихователь. Тоді у центрі уточнили, що в закладі зафіксували спалах кишкової інфекції.

6 жовтня, зазначають в поліції, в медичних закладах Нетішина перебувало 22 вихованці дитсадка та троє дорослих – 33-річна няня, 45-річна вихователька та її 20-річний син.

А з першими симптомами отруєння, за даними правоохоронців, діти віком від трьох до шести років почали поступати до лікарень міста ще з вечора 3 жовтня.

У поліції Хмельниччини також повідомили, що за фактом масового отруєння дітей та дорослих відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України – «порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням», за що передбачена відповідальність у вигляді штрафу до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Наразі слідчі призначили низку експертиз з метою встановлення причин отруєння, додали в поліції.

Раніше повідомлялося, що спеціалісти взяли проби харчових продуктів, питної води та змиви з об’єктів навколишнього середовища, а також провели дезінфекцію у приміщенні дитячого садка.

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