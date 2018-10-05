У Хмельницькій області в дитячому садку отруїлись 20 дітей і вихователь

У яслах-садку в місті Нетішин Хмельницької області отруїлись 20 дітей і вихователь, повідомили у Хмельницькому обласному лабораторному центрі МОЗ України.

У центрі уточнили, що в закладі зафіксували спалах кишкової інфекції.

Перші симптоми у хворих з’явилися 4 жовтня. В той день госпіталізували чотирьох хворих: трьох дітей і вихователя. Решту – наступного дня.

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Спеціалісти взяли проби харчових продуктів, питної води та змиви з об’єктів навколишнього середовища.

У приміщенні дитячого садка провели дезінфекцію.