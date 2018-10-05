Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
05 Жовтень 2018, Київ 22:23
Новини | Події

У Хмельницькій області в дитячому садку отруїлись 20 дітей і вихователь

Через спалах кишкової інфекції госпіталізували 21 людину

Дивитись коментарі

У яслах-садку в місті Нетішин Хмельницької області отруїлись 20 дітей і вихователь, повідомили у Хмельницькому обласному лабораторному центрі МОЗ України.

У центрі уточнили, що в закладі зафіксували спалах кишкової інфекції.

Перші симптоми у хворих з’явилися 4 жовтня. В той день госпіталізували чотирьох хворих: трьох дітей і вихователя. Решту – наступного дня.

Читайте також: Причиною занедужання школярів у Дніпрі є забруднена вода – Держпродспоживслужба

Спеціалісти взяли проби харчових продуктів, питної води та змиви з об’єктів навколишнього середовища.

У приміщенні дитячого садка провели дезінфекцію.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG