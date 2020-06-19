У Києві попрощалися із батьком Петра Порошенка (фото)

У Києві 19 червня відбулося прощання із батьком п’ятого президента України, а нині народного депутата Петра Порошенка – Олексієм Порошенком. Як передає кореспондент Радіо Свобода, прощання відбулося у клубі Кабінету міністрів. Перед тим пройшло відспівування покійного у Михайлівському золотоверхому соборі.

Попрощатися з Олексієм Порошенком прийшли близько двохсот людей, крім рідних і близьких, також численні політики, військові, громадські діячі – Олександр Турчинов, Валерій Гелетей, Юрій Луценко, Володимир Гройсман, Сергій Березенко, Тарас Березовець та інші.

У прощальному слові Петро Порошенко назвав батька не лише Героєм України за званнями, а «справжнім лідером України».

Поховають Олексія Порошенка на Звіринецькому кладовищі у Києві.

Герой України, батько п’ятого президента України Олексій Порошенко помер 16 червня.

Олексій Порошенко народився в 1936 році в селі Саф’яни (нині Ізмаїльський район Одеської області, тоді – Королівство Румунія). Закінчив Львівський сільськогосподарський інститут у 1959 році, здобув фах інженера-механіка механізації трудомістких процесів у сільському господарстві. Далі працював на Одещині та в Молдові, 1992 року, після початку війни в Придністров’ї, переїхав до Києва, де тоді в аспірантурі КНУ імені Тараса Шевченка навчався майбутній президент Петро Порошенко. Олексій Порошенко був успішним бізнесменом, у 2012 році журнал «Фокус» включив його до числа 20 провідних аграріїв України.