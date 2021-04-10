У Львові попрощалися із загиблим на Донбасі бійцем Ігорем Байталою

У Львові 10 квітня попрощались із загиблим у зоні проведення операції Об’єднаних сил 26-річним Ігорем Байталою. Військовослужбовець служив у військовому підрозділі у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України.

Зникнення бійця у його бригаді виявили 3 квітня, у вечірній час, без зброї. У місці зникнення військовослужбовця жодних бойових зіткнень тоді не було. Командування частини розпочало пошуки. 6 квітня представники незаконних збройних формувань передали на КПВВ «Мар’їнка» тіло загиблого Ігоря Байтали. Розглядаються серед версій загибелі – втрата орієнтування і викрадення. Розслідування триває.

«Молодий хлопець, 26 років, рядовий Ігор Байтала був мотивований, надійний, любив техніку. Хотів служити безпосередньо у бойовій частині. Виконував службовий обов’язок, під час якого загинув. Зараз триває слідство і з’ясовуються обставини», – розповів Радіо Свобода заступник командира 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону, де служив загиблий, Роман Волощук.

У Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові відбулося заупокійне богослужіння. Зі Львова похоронна процесія вирушила до Жидачева Львівської області, звідки родом загиблий, там відбувається парастас, опісля – прощання на міській площі і чин поховання.

Ігор Байтала походив із багатодітної родини.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.