Бойовики передали тіло українського військового, який зник ввечері 3 квітня

Контрольовані Росією сили на КПВВ «Мар’їнка» передали тіло українського військового, який зник ввечері 3 квітня, повідомила 10 Гірсько-штурмова бригада у фейсбуці.

«Що саме могло трапитись з військовослужбовцем – нам наразі це не відомо. Розглядаються версії різні, у тому числі втрата орієнтування і навіть викрадення. Про те, що саме трапилося, можна буде розмірковувати лише після встановлення всіх обставин події. До останнього була надія, що він живий та з ним все гаразд», – заявили в бригаді.

На місці зникнення військовослужбовця жодних бойових зіткнень не зафіксували.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.