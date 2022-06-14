Поклонська каже, що її призначили на посаду радника генпрокурора РФ

Колишня прокурорка анексованого Криму Наталія Поклонська повідомила, що її призначили радницею генерального прокурора Росії Ігоря Краснова.

«Мною припиняється ведення соціальних сторінок і будь-яка публічна діяльність. Тепер займатимуся виконанням поставлених генеральним прокурором Росії завдань відповідно до федерального закону «Про прокуратуру РФ», – написала вона у соцмережі «Вконтакте» (заборонена в Україні – ред.).

За коментарями Поклонська запропонувала звертатися до пресслужби генпрокуратури РФ.

13 червня стало відомо, що президент Росії Володимир Путін звільнив Наталію Поклонську з посади заступниці голови «Росспівробітництва». Сама Поклонська сказала, що це сталося через «перехід на іншу роботу». На цю посаду вона була призначена на початку лютого.

Чим Поклонська займатиметься на новій роботі – не повідомляється. Посада радника міністра відповідає її класному чину державного радника юстиції 3-го класу. Попередні її посади в «Росспівробітництві», посла в Кабо-Верді та статус депутата Держдуми були вищими за чином, ніж нова посада.

У грудні минулого року суд у Києві дозволив затримати Поклонську. В Україні проти неї порушено кримінальні справи за підозрою у скоєнні держзради та за звинуваченням у причетності до заборони в Росії діяльності Меджлісу кримськотатарського народу.

Після початку російського вторгнення в Україну Поклонська заявила, що «літера Z символізує трагедію та горе як для Росії, так і для України». Голова «Росспівробітництва» Євген Примаков після її слів пообіцяв зробити висновки і сказав, що символи Z та V стали «народним символом підтримки» російської армії. У «Держраді Криму» запропонували позбавити її нагород.