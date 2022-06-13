Путін звільнив Поклонську з посади заступника керівника «Росспівробітництва»

Президент Росії Володимир Путін звільнив колишню прокурорку анексованого Криму та ексдепутатку Держдуми Наталію Поклонську з посади заступниці керівника «Росспівробітництва», відповідний указ опубліковано на порталі правової інформації.

Сама Поклонська сказала, що це сталося «у зв’язку із переходом на іншу роботу», але не повідомила подробиць про нове призначення.

На посаду заступника голови «Росспівробітництва» Поклонська була призначена на початку лютого 2022 року. Іншим указом Путіна її було звільнено з посади посла Росії в Кабо-Верде на островах Зеленого Мису, на яку її призначили 13 жовтня 2021 року.

Наступного дня МЗС України звернулося до влади Кабо-Верде щодо «злочинної діяльності» Поклонської. Представник МЗС України Олег Ніколенко нагадав, що вона розшукується за державну зраду, а також перебуває під санкціями України, ЄС, США, Канади та Японії. Він додав, що у Поклонської «сховатись не вийде, навіть в Африці».

У грудні суд у Києві дозволив затримати Наталію Поклонську. В Україні проти неї порушено кримінальні справи за підозрою у скоєнні держзради та за звинуваченням у причетності до заборони в Росії діяльності Меджлісу кримськотатарського народу.

У січні 2022 року стало відомо, що Наталія Поклонська відмовилася від посади посла. Вона заявила, що у неї «змінилися особисті обставини» і вона «готова на будь-яку посаду, де буде корисна державі».