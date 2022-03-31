Експрокурорка Криму Поклонська: «Там не всі бандерівці. Їм треба допомагати»

Колишня прокурорка Автономної Республіки Крим Наталія Поклонська, яка в 2014 році зрадила присязі і під час окупації півострова зберегла посаду вже в контрольованому Росією Криму, згадала про своє українське коріння і заявила, що «любить Україну». Про це вона сказала на Youtube-каналі «Скажи Гордєєвій» в майже двогодинному інтервʼю, оприлюдненому 31 березня.

Поклонська визнала, що «те, що відбувається – це катастрофа», але не назвала війною події в Україні, дотримуючись таким чином офіційної позиції Москви. Вона сказала, що як «співробітник «Росспівробітництва» висловила ініціативу зібрати «гуманітарний вантаж».

«Ось так треба чинити. Просто людей підтримувати. Там не бандерівці, там не всі бандерівці, там люди. Їм треба допомагати», – сказала Поклонська, яка нині є заступницею керівника «Росспівробітництва», організації, декларованою метою якої є співпраця зі «співвітчизниками» за межами Росії.

Водночас російська чиновниця фактично закликала президента України Володимира Зеленського до капітуляції перед вимогами Москви.

«Його (Зеленського – ред.) зараз як героя показують у Європі. А, як на мене, так просто (треба) зберегти життя людей, зробити все для цього можливе, аж до капітуляції. Я б обрала життя людей. За будь-яку ціну. Їх треба зберегти. Народ би зрозумів», – стверджує Поклонська.

На початку лютого 2022 року президент Росії Володимир Путін призначив Наталю Поклонську заступницею голови «Росспівробітництва».

Поклонська була призначена послом у Кабо-Верде у жовтні 2021 року, однак так і не розпочала виконання обовʼязків. У січні Поклонська заявила, що у неї «змінилися особисті обставини» і додала, що готова «на будь-яку посаду, де буде корисна державі».

Наталія Поклонська народилася в Україні. У 2016 році була обрана до Держдуми за списком «Єдиної Росії». Влада України звинувачує її в державній зраді та інших злочинах.