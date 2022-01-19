Поклонська заявила, що не буде послом Росії у Кабо-Верде

Колишня прокурорка окупованого Криму, ексдепутатка Держдуми Росії Наталія Поклонська заявила, що не вступатиме на посаду посла Росії в Кабо-Верде через «особисті обставини». Про це вона заявила російській державній агенції ТАСС.

«Ні, не планую, – сказала Поклонська, відповідаючи на запитання про від’їзд до Кабо-Верде. – Чому я не вступила на посаду? Змінилися особисті обставини».

У МЗС Росії підтвердили ТАСС цю інформацію.

Напередодні російське видання Znak.com повідомило, що Поклонська досі не поїхала працювати послом Росії у Кабо-Верде через відсутність агреману.

Раніше повідомлялося, що з сайту російського посольства в Кабо-Верде видалили інформацію про колишнього посла Володимира Соколенка.

Президент Росії Володимир Путін на початку жовтня 2021 року підписав указ про призначення Наталії Поклонської послом Росії у Кабо-Верде.

Після цього речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко нагадав, що Поклонська перебуває у розшуку і «сховатися не вийде, навіть в Африці». Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Поклонська «володіє дипломатичним імунітетом».