Апеляційний суд дозволив затримати Поклонську у справі про держзраду

Київський апеляційний суд дозволив затримати колишню підконтрольну Росії прокурорку Криму Наталію Поклонську, підозрювану у державній зраді, повідомляє пресслужба суду.

На запит прокурора суд скасував попередню ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду Києва від 27 вересня. Тоді суд першої інстанції відхилив клопотання прокуратури.

«Постановлено нову ухвалу, якою задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про надання дозволу на затримання підозрюваної, громадянки П., з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – йдеться у повідомленні.

Вказано, що Поклонська підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених статтями про спроби повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України, державну зраду, створення або участь у злочинній організації.

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Поклонська наразі не коментувала рішення київського суду.

Президент Росії Володимир Путін у жовтні підписав указ про призначення послом Росії в Кабо-Верде Наталії Поклонської, колишньої депутатки Держдуми Росії і ексглави прокуратури анексованого Криму.

Після цього спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко нагадав, що Поклонська перебуває в розшуку ї їй від відповідальності «сховатися не вийде, навіть в Африці».

Наталія Поклонська була українським прокурором до окупації Криму. Після введення російських військ на півострів у березні 2014 року була призначена прокурором Криму. У 2016 році була обрана в Держдуму за списком «Єдиної Росії». Українські правоохоронці інкримінують Поклонській, зокрема, державну зраду та причетність до незаконної заборони Меджлісу кримськотатарського народу.