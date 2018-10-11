У ГПУ розповіли про підозру Поклонській через затримання Сенцова та трьох інших українців

Генеральна прокуратура України 10 жовтня підготувала підозри колишньому призначеному Росією прокурору Криму, а нині депутату Державної думи Росії Наталі Поклонській та заступникові голови Київського районного суду анексованого Сімферополя Денису Діденку.

За даними на сайті ГПУ, щодо Поклонської підозра складена за статтями 146 та 255 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі та створення злочинної організації), щодо Діденка – лише за статтею 146.

Кримінальне провадження відкрите через позбавлення волі українців Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Олексія Чирнія та Геннадія Афанасьєва.

За даними слідства, Поклонська організувала незаконне переслідування цих чоловіків, які відстоювали суверенітет та територіальну цілісність України, а потім особисто взяла участь у судовому засіданні та підтримала клопотання про їхній арешт. Діденко, зі свого боку, задовольнив прохання прокуратури.

10 жовтня кореспондент Радіо Свобода розповів, що прокуратура Автономної республіки Крим підписала підозру Наталії Поклонській за трьома епізодами: заборона Меджлісу кримськотатарського народу, як «екстремістської організації»; затвердження обвинувального вироку щодо заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза за «організацію масових заворушень»; участь Поклонської у розслідуванні щодо українського режисера, російського політв’язня Олега Сенцова.

Російські спецслужби затримали Олега Сенцова й активіста Олександра Кольченка в анексованому Криму в травні 2014 року. Їх звинуватили в організації терактів на півострові. Суд засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обвинувачені свою провину не визнали. Окрім них, за цією справою проходили і були засуджені Геннадій Афанасьєв (пізніше звільнений завдяки обміну) та Олексій Чирній.