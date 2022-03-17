Польща повідомила про 1,95 мільйона біженців, які прибули з України після вторгнення РФ

Польська прикордонна служба повідомляє, що кількість біженців, які прибули з України після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення, досягла 1,95 мільйона людей, що більше, ніж населення столиці Варшави.

Польська прикордонна служба повідомила у твітері 17 березня, що напередодні кількість людей, які перетнули кордон з Польщею, все ж скоротилася на 11 відсотків.

Станом на 7:00 ранку 17 березня в Польщу в’їхали ще 12 тисяч людей.

Наразі незрозуміло, скільки біженців залишилися у Польщі, оскільки вважається, що багато хто з них поїхав до третіх країн.

За даними ООН, на сьогодні понад 3 мільйони людей втекли від бойових дій в Україні.