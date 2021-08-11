У Польщі законодавці відклали голосування щодо спірного законопроєкту про реформу ЗМІ

11 серпня польські законодавці підтримали пропозицію опозиції відкласти засідання парламенту, на якому вони повинні були проголосувати щодо законопроєкту про реформу ЗМІ.

Пропозицію підтримали 229 голосами «за», 227 депутатів проголосували «проти».

Наразі невідомо, коли саме відбудеться відкладене засідання.

Голосування відбулося на наступний день після розпаду правлячої націоналістичної коаліції через звільнення прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким партнера по коаліції – міністра розвитку Ярослава Говіна. Вони мали розбіжності з питань податкової політики та закону про ЗМІ.

Критики кажуть, що законопроєкт спрямований на приватну телекомпанію TVN, що належить американській компанії Discovery, яка часто критикує уряд. Проти ухвалення закону виступає ключовий союзник Польщі, Вашингтон.

Минулого тижня двопартійна група Конгресу США висловила заклопотаність «триваючими атаками на вільну пресу, незалежну судову систему і верховенство закону в Польщі».

PiS заявляє, що закон необхідний з міркувань безпеки, бо він запобігатиме переходу ЗМІ у володіння такими державами як Китай, Росія або арабські держави.

Правляча партія Польщі вже посилила контроль над ЗМІ, перетворивши суспільне телебачення, яке фінансується за рахунок податків, фактично у свій рупор.

«Репортери без кордонів» закликають польських законодавців відхилити закон, звинувачуючи PiS в націлювання на незалежну компанію, «щоб союзники уряду могли придбати TVN».

10 серпня тисячі людей по всій країні протестували проти закону в кількох містах.

Звільнений Говін заявив репортерам, що закон явно порушує принцип свободи ЗМІ. Він додав, що ухвалення закону підштовхне Польщу «до конфронтації з США, які є нашим найважливішим союзником з точки зору оборони».