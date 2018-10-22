Напад на ломбард з убивством охоронця в Києві: суд взяв під варту підозрюваного росіянина

Суд у Києві заарештував уродженця Інгушетії Салмана Сайнароєва, якого сьогодні затримали за підозрою у серпневому нападі на ломбард у Києві, під час якого загинув охоронець.

Сайнароєва взяли під варту терміном на 60 діб.

Як повідомляє «Громадське», прокурор заявив, що генетичні зразки Сайнароєва збігаються зі знайденими на місці злочину.

Адвокат Сайнароєва повідомила, що генетичні зразки у її підзахисного взяли у незаконний спосіб під час першого затримання 10 жовтня.

Сам Сайнароєв заявив «громадському», що під час першого затримання йому сказали, що він свідок, а підозрюваний у справі 0150 Адам Нальгієв. Сайнароєв стверджує, що не знаю цю людину.

Ввечері 12 серпня троє чоловіків у масках пограбували ломбард у Шевченківському районі Києва, убивши охоронця.

22 жовтня поліція повідомила про затримання одного з підозрюваних. За їх інформацією, це громадянин Російської Федерації, 1984 року народження, раніше у полу зору поліцейських він не потрапляв.

"11 жовтня за результатами проведених оперативно-розшукових заходів одного з нападників, громадянина РФ, затримали в Одесі. Наразі його взято під варту", – додали у прокуратурі.

Поліція розшукую третього учасника нападу.