База поліції допомогла затримати під Торецьком причетного до бойовиків українця

1 липня о 14:45 на блокпості біля міста Торецька Донецької області був затриманий громадянин України, який, за даними Нацполіції, є причетним до діяльності незаконних збройних формувань «ДНР/ЛНР».

Як повідомили в Штабі Операції об’єднаних сил, спільний наряд МВС і ЗСУ напередодні зупинив для перевірки автомобіль Daewoo Lanos, в якому був громадянин України 1981 року народження, мешканець міста Торецька (знаходиться під контролем української влади).

Перевірка даних з бази ситуаційного центру Національної поліції показала, що чоловік причетний до діяльності так званих «ДНР/ЛНР».

Після цього на місце були викликані оперативна група під керівництвом слідчого відділення Торецького відділу поліції Бахмутського відділу ГУ НП в Донецькій області.

А згодом затриманого громадянина передали співробітникам військової контррозвідки Служби Безпеки України для «проведення відповідних заходів».

Раніше українські військові з оперативно-тактичного угруповання «Північ» увечері 23 червня повідомили, що затримали двох чоловіків, які збирали розвідувальні дані для підтримуваних Росією бойовиків.