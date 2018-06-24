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24 Червень 2018, Київ 22:12
Новини | Події

Українські військові: затримані двоє чоловіків, які збирали розвіддані для бойовиків

Український військовий на позиції у селищі Південне, що під Горлівкою, 17 червня 2018 року

Українські військові з оперативно-тактичного угруповання «Північ» увечері 23 червня повідомили, що затримали двох чоловіків, які збирали розвідувальні дані для підтримуваних Росією бойовиків.

«Виявилося, що затримані мали проблеми із законом, а один із них і на теперішній час перебуває у розшуку на території України. Під час огляду особистих речей отримані беззаперечні докази, що затримані збирають розвідувальні відомості про військових Збройних сил України на користь російсько-окупаційних військ», – повідомило оперативне командування «Північ» у Facebook.

Військові зазначили, що передали затриманих правоохоронцям.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.

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