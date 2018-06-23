На Донбасі поранені двоє українських військових – штаб

До 9-ї години ранку 23 червня внаслідок бойових дій на Донбасі двоє українських військових отримали поранення. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

«Вже від початку цієї доби під час бойових дій два українських воїна отримали поранення в районі Лебединського. Зараз їхньому життю нічого не загрожує. Військовослужбовців було невідкладно евакуйовано до військових шпиталів», – сказав він.

Мотузяник додав, що всього від опівночі і до 9-ї ранку 23 червня зафіксовано 9 обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків: «Вночі і вранці на Луганському напрямку наші укріплення поблизу Новотошківського були обстріляні окупантами з мінометів 82-го калібру. Тут було зафіксовано 12 вибухів ворожих мін... На Донецькому напрямку зранку зафіксовано 7 прицільних обстрілів з боку противника. Гаряче було неподалік населеного пункту Лебединське, Водяне, Талаківка – там окупанти випустили по наших позиціях 52 снаряди 122-го калібру. Поблизу населеного пункту Широкине та Кам’янка позиції українських захисників бойовики обстріляли зі стрілецької зброї».

За його словами, українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Підтримувані Росією бойовики наразі не повідомляють про оперативну ситуацію на території, що перебуває під їхнім контролем.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії організації з безпеки та співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) за тиждень із 11 до 17 червня зафіксували7,4 тисячі порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Сторони практично щодня звинувачують одна одну в його порушенні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.